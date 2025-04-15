Анчелотті: Реал Мадрид має всі ресурси, щоб відігратися проти Арсеналу

Керманич Реал Мадрид висловився про матч-відповідь з Арсеналом.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал прийматиме на своєму полі лондонський Арсенал. Перша гра завершилася з рахунком 3:0 на користь "канонірів".

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Уболівальники будуть дуже важливі. У багатьох випадках їхня підтримка нам дуже допомагала. Особливо в останні роки. Команда вмотивована та нетерпляча. З точки зору відданості та психології ми в хорошій формі.​

Реал Мадрид має всі ресурси, щоб змінити ситуацію. У нас є якість, відданість, досвід багатьох гравців і вболівальники. У нас є ресурси, ми просто повинні отримати найкраще від кожного гравця.​ Ми не знаємо, чи зможемо досягти потрібного результату, але єдина впевненість, яку ми маємо, полягає в тому, що ми зробимо все можливе».​

Арсенал дуже добре організований. Щоправда, вони не найдосвідченіші, але Артета дуже добре працює з ними, і вони мають дуже чітке уявлення про напад і захист.​

Чи залежить від цієї гри моє майбутнє? Я так не думаю. Для мене це не перша гра на такому рівні, і я сподіваюся, що вона не буде останньою, тому що це дуже особливе змагання для мене. Я з нетерпінням чекаю можливості брати участь у цих іграх з лави запасних. Цей ентузіазм дозволяє мені зберігати холоднокровність", — цитує слова Анчелотті офіційний сайт Реала.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Арсенал відбудеться у середу, 16 квітня, о 22:00 за київським часом.