Ковач — перед грою з Барселоною: Чудеса трапляються

Але чудеса треба ще заслужити.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач висловився напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з каталонською Барселоною (перша гра — 0:4). Цитує хорватського фахівця офіційний сайт "джмелів".

"Ми усвідомлюємо ситуацію. Завтра ми хочемо зіграти зовсім інакше, ніж у першому матчі, і перемогти. Дива трапляються постійно, але водночас ми знаємо, що Барселона не програла жодного офіційного матчу з початку року.

Завтра ми повинні бути в грі з першої хвилини і потребуємо підтримки вболівальників. Ми отримаємо від них те, що нам потрібно — пристрасть і бажання боротися", — заявив Ковач.

Другий матч між Боруссією Д та Барселоною відбудеться 15 квітня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, хто судитиме матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ.