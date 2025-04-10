Джан: Боруссія грала занадто м'яко

Дортмундців знищили.

Капітан Боруссії Д Емре Джан прокоментував результат першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з каталонською Барселоною (0:4). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми не грали добре. Грали занадто м'яко, недостатньо згуртовано і припускалися простих помилок. На такому рівні за них суворо карають — так ми і прийшли до такого результату.

В нас є, безумовно, хороші гравці — щось зробити можна тільки всією командою. Ми здатні грати краще, навіть коли суперник дуже сильний. Часом необхідно більше впливати на хід гри, а ми сьогодні робили це недостатньо.

Справа не в схемах, а в готовності викладатися на 100% і навіть у готовності проходити через больові точки", — заявив Джан.

Матч-відповіді між Боруссією Д та Барселоною відбудеться 15-го квітня, о 22:00 за київським часом.

Раніше Карім Адеємі висловився про матч з Барселоною.