Барселона — Боруссія Дортмунд 4:0 Відео голів та огляд матчу 09.04.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 9 квітня 2025 року.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Барселона на власному полі розбила Боруссію Дортмунд.

"Блаугранас" відкрили рахунок ще в першому таймі протистояння зусиллями Рафіньї. У другій половині матчу Роберт Левандовські оформив дубль, довівши рахунок до розгромного. Крапку в поєдинку своїм голом поставив Ламін Ямал.

Матч-відповідь відбудеться наступного вівторка, 15 квітня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Боруссія Дортмунд у рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Барселона — Боруссія Дортмунд 4:0

Голи: Рафінья, 25, Левандовські, 48, 67, Ямал, 77

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі (Гарсія, 81) — Лопес (Гаві, 75) — Ямал (Фаті, 86), Левандовські (Торрес, 81), Рафінья

Боруссія Дортмунд: Кобель — Бенсебаїні, Антон, Джан, Р'єрсон (Зюле, 79) — Нмеча (Рейна, 68), Чуквуемека (Озджан, 68) — Брандт — Адеємі (Баєр, 46), Гірассі, Байно-Гіттенс (Дюранвіль, 79)

Попередження: Адеємі, Гірассі