Стали відомі бригади арбітрів на матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів

З’ясовуватимемо майбутніх учасників півфінального раунду.

УЄФА визначився з бригадами арбітрів на матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Боруссія Д — Барселона (перший матч — 0:4): головний суддя — Мауріціо Маріані, асистенти рефері Даніеле Біндоні, Альберто Тегоні, четвертий рефері — Сімоне Соцца, рефері VAR — Марко Ді Белло, Даніеле Довері (всі — Італія).

Боруссія за суддівства Маріані грала один раз — перемога над Севільєю (4:1 / 2022), Барселона — жодного матчу.

Астон Вілла — ПСЖ (перший матч — 1:3): головний суддя — Хосе Марія Санчес Мартінес, асистенти рефері — Рауль Кабаньєро, Іньїго Пріето, четвертий рефері — Алехандро Муньїс Руїс, рефері VAR — Карлос дель Серро Гранде, Сесар Сото Градо (всі — Іспанія).

Астон Вілла за суддівства Санчеса Мартінеса не грала, ПСЖ — також.

Інтер — Баварія (перший матч — 2:1): головний суддя — Славко Вінчич, асистенти рефері — Томаш Кланчнік, Андраж Ковачич, четвертий рефері — Матей Юг, рефері VAR — Ален Борошак (всі — Словенія), Денніс Гіглер (Нідерланди).

Інтер за суддівства Вінчича грав чотири рази — перемога над Барселоною (1:0 / 2022), дві нічиї (Сент-Етьєн, 1:1 / 2014; Шахтар, 0:0 / 2020), поразка від Баєра (0:1 / 2024), Баварія — також чотири рази: дві перемоги (Лаціо, 3:0 / 2024, Баєр, 2:0 / 2025), нічия (Вільярреал, 1:1 / 2022) та поразка від Барселони (1:4 / 2024).

Реал Мадрид — Арсенал (перший матч — 0:3): головний суддя — Франсуа Летексьє, асистенти рефері — Сіріль Мюньє, Мехді Рамуні, четвертий рефері — Стефані Фраппар, рефері VAR — Жером Брісар, Бастьєн Дешепі (всі — Франція).

Реал за суддівства Вінчича грав чотири рази — дві перемоги (Челсі, 2:0 / 2023; Наполі, 4:2 / 2023), нічия проти Манчестер Сіті (3:3 / 2024), поразка від Ліверпуля (0:2 / 2024), Арсенал — жодного матчу.

Матчі Астон Вілла — ПСЖ та Боруссія Д — Барселона відбудуться 15 квітня, о 22:00, ігри Реал Мадрид — Арсенал та Інтер — Баварія — 16 квітня, о 22:00.