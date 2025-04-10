Принц Вільям: Якщо Райс вже зараз може таке витворяти — цілком можливо, що він стане виконавцем стандартів у збірній

Деклан Райс здивував виконанням штрафних.

Майбутній король Англії Вільям оцінив гру півзахисника Арсеналу Деклана Райса проти Реалу в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

"Неймовірно… Я ніколи в житті не бачив, щоб Деклан так пробивав штрафний. Які ж це були неймовірні удари.

Арсенал показав приголомшливу гру, просто фантастичний матч для перегляду. Я дуже радий бачити, що Деклан може зробити для збірної Англії.

Якщо він вже зараз може таке витворяти, то цілком можливо, що він стане виконавцем стандартів у збірній – і це справді захоплює", — сказав принц Вільям.

Арсенал — Реал Мадрид 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів