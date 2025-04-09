Райс: Я хотів подавати із штрафного, а потім побачив, як Куртуа виставив стінку…

Напередодні лондонський Арсенал завдав розгромної поразки мадридському Реалу в домашньому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Арсенал — Реал Мадрид 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри півзахисник "канонірів" Деклан Райс прокоментував виступ власної команди.
"Багато разів до цього я пробивав із штрафних у стінку або над перекладиною. Тому цього разу збирався подавати, але побачив, як Куртуа виставив стінку, і подумав: "Давай зробимо це". Букайо Сака сказав мені спробувати.
Коли ж я забивав другий гол, у мене вже була необхідна впевненість, тому я забив і другий штрафний також.
Я не хочу бути надмірно самовпевненим, тому що попереду другий матч. Я щасливий, дуже схвильований, але я впевнений, що через кілька років я ще більше усвідомлю, що те, що я зробив сьогодні ввечері, — дуже особливе.
Тепер ми повинні бути готові до наступного тижня. Бернабеу... Там важко грати, і ми повинні бути готові", — заявив англійський виконавець.
Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лондонським Арсеналом відбудеться 16 квітня.