Стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА оприлюднила символічну збірну тижня за підсумками перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, які відбулися 8 та 9 квітня.
Воротар: Янн Зоммер (Інтер);
Захисники: Юррієн Тімбер (Арсенал), Вільям Саліба (Арсенал), Алессандро Бастоні (Інтер), Нуну Мендеш (ПСЖ).
Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Вітінья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал).
Нападники: Ламін Ямаль (Барселона), Роберт Левандовські (Барселона), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ).
Результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025:
Арсенал – Реал 3:0
Баварія – Інтер 1:2
Барселона – Боруссія Дортмунд 4:0
ПСЖ – Астон Вілла 3:1.