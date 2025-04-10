Стрічка новин

20:03

Принц Вільям: Якщо Райс вже зараз може таке витворяти — цілком можливо, що він стане виконавцем стандартів у збірній

19:47

Стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів

15:47

УЄФА не планує скасовувати овертайми в плей-офф Ліги чемпіонів — RMC Sport

13:04

Кеш — після поразки від ПСЖ: Це був важкий вечір

12:45

Рафінья: Я вибачився перед Кубарсі

12:20

Дезіре Дуе: Моя перша думка була подати до штрафного

11:47

Джан: Боруссія грала занадто м'яко

11:40

Ковач: Барселона скористалась усіма подарунками, які ми їй надали

10:21

Левандовські: Я завжди думаю про те, щоб допомагати партнерам, а не тільки забивати

09:46

Стали відомі номінанти на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів