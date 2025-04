Стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА оприлюднила символічну збірну тижня за підсумками перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, які відбулися 8 та 9 квітня.

Воротар: Янн Зоммер (Інтер);

Захисники: Юррієн Тімбер (Арсенал), Вільям Саліба (Арсенал), Алессандро Бастоні (Інтер), Нуну Мендеш (ПСЖ).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Вітінья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал).

Нападники: Ламін Ямаль (Барселона), Роберт Левандовські (Барселона), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ).

🥁 Introducing your Team of the Week...@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/iJtfaPjtMi