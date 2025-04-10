Стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів

10 квітня 2025

Роберт Левандовські, Getty Images

Збірна тижня за підсумками 1/4 фіналів.

УЄФА оприлюднила символічну збірну тижня за підсумками перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, які відбулися 8 та 9 квітня.

Воротар: Янн Зоммер (Інтер);

Захисники: Юррієн Тімбер (Арсенал), Вільям Саліба (Арсенал), Алессандро Бастоні (Інтер), Нуну Мендеш (ПСЖ).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Вітінья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал).

Нападники: Ламін Ямаль (Барселона), Роберт Левандовські (Барселона), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ).

Результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025:

Арсенал – Реал 3:0​

Баварія – Інтер 1:2

Барселона – Боруссія Дортмунд 4:0​

ПСЖ – Астон Вілла 3:1.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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