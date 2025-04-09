Барселона не залишила шансів Боруссії Д в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Каталонці відправила у ворота супротивника чотири м'ячі.

В першому матчі чвертьфіналу головного клубного турніру Європи Барселона приймала на своєму полі Боруссію Дортмунд. В стартовому складі каталонців з'явився Фермін Лопес, тоді як Гаві залишився у запасі. У дортмундці не могли грати Марсель Забітцер та Паскаль Гросс, тому в центрі поля вийшли Карні Чуквуемека та Фелікс Нмеча.

З перших хвилин Барселона продемонструвала, що буде діяти першим номером та хоче забити якомога швидше. Каталонці створили декілька небезпечних моментів, але Кобель діяв впевнено. Після цього гості змогли трохи збити темп гри супротивника, але натомість не змогли запропонувати нічого цікавого в атаці. В середині тайму стався перший гол: Фермін навісив на дальню стійку, Мартінес скинув в центр, а Кубарсі носком проштовхнув його у дальній кут. Рафінья в підкаті зачепив м'яч на стрічці, але то й так летів у ворота. 1:0.

Після цього команда Ніко Ковача почала діяти. Спочатку Гірассі пробив з 10 метрів після скидання Чуквуемеки, але не влучив по м'ячу. Трохи згодом Адеємі класно прострілив з лівого флангу, але Гірассі знов не влучив по м'ячу. Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги команді Гансі Фліка, а вже на початку другого тайму Ямал шикарно закинув м'яч на дальню стійку на Рафінью, а той скинув на Левандовські — Роберту залишалось влучити з мінімальної відстані. 2:0.

Барселона продовжувала тиснути на ворота супротивника й вже за 20 хвилин відзначилась втретє. Фермін покотив в центр на Левандовські, а той пробив точно в ближній кут. Кобель не зміг врятувати. 3:0. На цьому все стало зрозуміло. Боруссія так й не змогла запропонувати щось цікаве в атаці, а Барселона була ближча до четвертого голу. Він власне й стався, коли Левандовські обікрав супротивника в центрі поля, віддав на Рафінью, а той на Ямала, який з носка пробив точно в дальній кут. 4:0.

Дортмундці почали грати на 88 хвилині. Спочатку Боруссія прорвалась правим флангом, відбувся пас в центральну зону, звідки відбулось два удари, але обидва були заблоковані. Згодом Баєр все ж таки забив, але було зафіксовано положення поза грою. Матч у відповідь перетворився на чисту формульність, адже фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунком 4:0.

З поганих новин для каталонців — наприкінці матчу Ламін Ямал попросив заміну, адже його щось турбувало. На полі з'явився Ансу Фаті, це ще та подія для Барселони, але тепер вся увага на стан молодої зірочки "синьо-гранатових".

Барселона — Боруссія Дортмунд 4:0

Голи: Рафінья, 25, Левандовські, 48, 67, Ямал, 77

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі (Гарсія, 81) — Лопес (Гаві, 75) — Ямал (Фаті, 86), Левандовські (Торрес, 81), Рафінья

Боруссія Дортмунд: Кобель — Бенсебаїні, Антон, Джан, Р'єрсон (Зюле, 79) — Нмеча (Рейна, 68), Чуквуемека (Озджан, 68) — Брандт — Адеємі (Баєр, 46), Гірассі, Байно-Гіттенс (Дюранвіль, 79)

Попередження: Адеємі, Гірассі