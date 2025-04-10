УЄФА не планує скасовувати овертайми в плей-офф Ліги чемпіонів — RMC Sport

Сумнівна ініціатива.

УЄФА не скасує овертайми в плей-офф Ліги чемпіонів у наступному сезоні. Про це повідомляє французьке видання RMC Sport.

За інформацією джерела, представники УЄФА кулуарно повідомили, що чинний формат плей-оф Ліги чемпіонів залишиться недоторканим на сезон-2025/26.

Зазначається, що питання про скасування екстра-таймів у раунді плей-офф ЛЧ підіймалося на засіданні Комітету з клубних змагань УЄФА, однак у підсумку воно було зняте з порядку денного.

Раніше повідомлялося, що Челсі виплатить УЄФА десять мільйонів євро у рамках врегулювання питання фінансового фейр-плей.