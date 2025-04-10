Кеш — після поразки від ПСЖ: Це був важкий вечір

Попереду гра на Вілла Парк.

Захисник бірмінгемської Астон Вілли Меттью Кеш висловився після першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з французьким ПСЖ (1:3). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це був важкий вечір, ми знали, що тут буде непросто. Вони домінували проти Ліверпуля, але їм дуже не пощастило в першому матчі.

Думаю, ми дуже добре захищалися, але в кінцівці не пощастило, і пропустили третій м'яч. Далі на нас чекає матч на Вілла Парк. Думаю, це буде вже інша гра.

Щойно з нами говорив тренер, і він сказав, що це тільки перший тайм. Вдома ми дуже сильні і більш ніж здатні забити два або три голи. Ми винесемо з цього урок і будемо рухатися далі. Ми повинні поважати ПСЖ. Вони, ймовірно, фаворити на перемогу в турнірі", — заявив Кеш.

Матч-відповіді між Астон Віллою та ПСЖ відбудеться 15-го квітня, о 22:00 за київським часом.

Раніше Унаї Емері прокоментував гру з ПСЖ.