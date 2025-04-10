Луїс Енріке: Наша мета в Бірмінгемі — спробувати виграти гру

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Астон Віллою.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні обіграв бірмінгемську Астон Віллу в домашньому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Астон Вілла 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Чи найкраща це наша гра в сезоні? Я не знаю. Ми побачили гру, на яку очікували від себе, проти команди, яка закрилась позаду і мала дуже хороші шанси на контратаках, намагаючись завдати нам шкоди за допомогою стандартних положень. Ми контролювали цей матч.

Завжди важко атакувати суперника із середнім та низьким блоком. Я думаю, що ми були послідовними. А потім, коли вони добре пресингували, вони забили нам при першому ж наближенні до штрафного майданчика. Це змусило нас засумніватись у власній тактиці.

Команда показала, що готова боротись в кожній грі проти будь-якого суперника. Гол Дуе був важливим, і в другому таймі, я думаю, ми заслуговували на те, щоб виграти гру і забити більше м'ячів. Ми досягли головної мети гри.

Гол Кварацхелії? Я не помітив, дивиться він на м'яч чи ні. Мені на це байдуже. Він дуже універсальний гравець. Ми хотіли його в минулому сезоні, хотіли його влітку, але не змогли придбати, і ми отримали його, коли думали, що у нас немає шансів підписати його. Він поєднує в собі все, що ми хочемо від проекту: молодість, багато якості на м'ячі та поза ним, багато амбіцій. Сьогодні він був нагороджений і отримав приз, який ми всі заслужили.

Я думаю, що в цьому сезоні було багато делікатних моментів. Було багато обставин, за яких суперники виходили вперед, не заслуговуючи на це. Команда була на дуже високому рівні. Інакше неможливо переграти Астон Віллу. Продовжувати наполягати на тому, що ти добре знаєш — це робить тебе сильнішим, і це те, що ми продемонстрували у цьому змаганні. Мета, я наполягаю, полягає в тому, щоб повторити результат першої гри.

Гол на останній хвилині відображає або винагороджує те, що ми зробили протягом 90 хвилин. Повторюю, ми не збираємося спекулювати цим результатом. Я ніколи не спекулював із жодною командою, тим більше з командою такої якості. Ми повинні йти і завдавати болю нашим суперникам. У нас буде більше простору, аніж у суперника.

Ми — команда з дуже універсальними гравцями, дуже майстерними. У нашій лізі, коли ми виграємо, команди залишають нам простір і атакують. Другий матч буде складним. У нашому лексиконі немає слова "спекулювати".

Якщо ми подивимося на вчорашній матч Ліги чемпіонів, то питання фаворитизму не має особливого сенсу в цьому змаганні. Не має значення результат, не має значення, виграли ми, зіграли внічию чи програли. Наша мета в Бірмінгемі — спробувати виграти гру. Ми не вміємо грати по-іншому. Ми не знаємо, як грати на низькому блоці", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж бірмінгемською Астон Віллою та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 15 квітня.