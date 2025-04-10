ПСЖ — Астон Вілла 3:1 Відео голів та огляд матчу 09.04.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 9 квітня 2025 року.

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен вдома здолав Астон Віллу з рахунком 3:1.

Гості першими відкрили рахунок завдяки голу Роджерса на 35-й хвилині, але парижани швидко відповіли — Дуе зрівняв ще до перерви, а після неї Кварацхелія вивів господарів уперед.

У компенсований час до другого тайму час Нуну Мендеш закріпив перевагу ПСЖ, зробивши підсумковий рахунок комфортним перед матчем-відповіддю в Англії. Команда Луїса Енріке контролювала хід гри і зуміла впевнено скористатися своїми моментами.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу ПСЖ — Астон Вілла у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

ПСЖ — Астон Вілла 3:1

Голи: Дуе, 39, Кварацхелія, 49, Мендеш, 90+2 — Роджерс, 35



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Бералдо, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс (Заїр-Емері, 71) — Дуе (Баркола, 72), Дембеле, Кварацхелія (Рамуш, 90+3).



Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Дісасі, 46), Конса, Торрес, Дінь — Тілеманс (Онана, 80), Камара — Роджерс, Макгінн (Матсен, 80), Ремзі (Асенсіо, 59) — Рашфорд (Воткінс, 79).



Попередження: Кеш