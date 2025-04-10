Емері: Цей ПСЖ створений для перемог

Керманич Астон Вілли прокоментував поразку від ПСЖ.

Бірмінгемська Астон Вілла напередодні поступилась французькому Парі Сен-Жермен у гостьовому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Астон Вілла 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Суперники в повному порядку, хоча ми й так це знали, а Луїс Енріке — дуже хороший тренер. Результат такий, який є, він підштовхує нас перемагати на власному полі.

Ми зіграли серйозну, дисципліновану гру, у нас були хороші контратаки. Я очікував чогось подібного від цієї гри, тому я приймаю результат як виклик на другий матч.

Ми спробуємо виграти, як і спробували це робити сьогодні. Нам потрібні рішення, щоб знайти нашу найкращу версію себе, і на Вілла Парк у нас, безумовно, будуть свої моменти.

Третій гол мало що змінює. За рахунку 2:1 ми все одно думали про другий матч як про гру, яку хотіли виграти. Ми все ще в боротьбі і я дуже пишаюсь своїми гравцями. Ми фантастично боролись і були близькі до хорошого результату.

Це не змінить наш підхід до наступної гри. Неважливо, чи було б 2:1, чи 3:1. ПСЖ — фаворити, вони домінували з м'ячем, із хорошими вінгерами, гравцями, які грають з великою інтенсивністю в півзахисті. Звичайно, ми можемо зіграти краще наступного тижня.

Це футбол. Ми проти команди, яка грає дуже швидко. За рахунку 2:1 я хотів, щоб ми врятували цю гру. Але з іншого боку, ти не хочеш, щоб гра вийшла з-під контролю. Ми граємо вдома і віддамо все. Цей ПСЖ створений для перемог", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж бірмінгемською Астон Віллою та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 15 квітня.