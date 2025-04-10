Стали відомі номінанти на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Стали відомі гравці, які претендують на нагороду найкращому гравцю тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Список номінантів виглядає наступним чином:
Деклан Райс (Арсенал) — два голи в матчі з Реал Мадрид (3:0).
Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) — гол в матчі з Астон Віллою (3:1).
Роберт Левандовські (Барселона) — гольовий дубль в матчі з Боруссією Д (4:0).
Алессандро Бастоні (Інтер).
Раніше повідомлялося, що Левандовські став першим, хто забив 10 голів в одному сезоні ЛЧ у трьох різних клубах.