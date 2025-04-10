Стали відомі номінанти на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Вибір очевидний.

Стали відомі гравці, які претендують на нагороду найкращому гравцю тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Список номінантів виглядає наступним чином:

Деклан Райс (Арсенал) — два голи в матчі з Реал Мадрид (3:0).

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) — гол в матчі з Астон Віллою (3:1).

Роберт Левандовські (Барселона) — гольовий дубль в матчі з Боруссією Д (4:0).

Алессандро Бастоні (Інтер).

Раніше повідомлялося, що Левандовські став першим, хто забив 10 голів в одному сезоні ЛЧ у трьох різних клубах.