Адеємі — після розгрому від Барселони: Гра Боруссії — ганьба

"Джмелі" без шансів поступилися "Барсі".

Вінгер дортмундської Боруссії Карім Адеємі прокоментував розгромну поразку від каталонської Барселони (0:4) в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Те, як зіграла Боруссія — ганьба, включно зі мною і всією командою. Це не те, чого ми хотіли. Але що є, те є. В нас взагалі нічого не виходило протягом всього матчу. Важко визнавати, але суперник був сильніший за нас в усіх компонентах гри.

Продовжу сподіватися на вихід у півфінал, хоча зробити це буде дуже і дуже складно. Ми покладаємо надії на матч-відповідь. Буде важко пройти далі, але це футбол. Ми будемо грати вдома, тож нам залишається тільки сподіватися", — заявив Адеємі.

Матч-відповіді між Боруссією Д та Барселоною відбудеться 15-го квітня, о 22:00 за київським часом.