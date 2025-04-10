Левандовські: Я завжди думаю про те, щоб допомагати партнерам, а не тільки забивати

Поляк в черговий раз відзначився в ЛЧ.

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські висловився після перемоги над дортмундською Боруссією (4:0) в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Цитує поляка Marca.

"Ми грали дуже добре. Але про півфінал поки не думаємо, в нас ще одна гра попереду. Ми завжди повинні грати у своєму стилі, у Дортмунді теж збираємося так робити. Барселона поїде за перемогою — це завжди є нашою метою.

У Дортмунді треба зіграти так само або краще. Ми завжди повинні бути готові. Це Ліга чемпіонів, нам слід завжди грати на своєму рівні. Ми граємо як команда — це головне. Хто б не забивав, ми робимо це для Барселони. У цієї команди великий потенціал. Попереду у нас ще чотири кроки.

Я дуже задоволений своєю статистикою. 99 голів у складі Барселони. Але я завжди думаю про те, щоб допомагати партнерам, а не тільки забивати. Нападник повинен завжди думати про голи, але якщо ми граємо добре як команда, то і мені простіше", — сказав Левандовські.

Матч-відповіді між Боруссією Д та Барселоною відбудеться 15-го квітня, о 22:00 за київським часом.

Раніше Гансі Флік висловися про перемогу над Боруссією Д.