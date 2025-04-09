Левандовські став першим, хто забив 10 голів в одному сезоні ЛЧ у трьох різних клубах

Унікальне досягнення досвідченого польського виконавця.

Центральний нападник Барселони Роберт Левандовські оформив дубль у першому, домашньому матчі проти дортмундської Боруссії у рамках чвертьфіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

За даними OptaJose, таким чином 36-річний поляк став першим гравцем, який відзначився десятьма або більше голами протягом однієї кампанії турніру в трьох різних клубах.

У сезоні-2012/13 Левандовські в ЛЧ записав на свій рахунок десять результативних ударів (13 матчів), представляючи Боруссію Дортмунд, тоді як у сезонах-2019/20 і 2021/22 відзначився 15-ма й 13-ма голами (10 поєдинків в обох випадках) за Баварію.

У ході поточної кампанії Роберт записав на свій рахунок 11 результативних ударів в 11-ти протистояннях.

Зазначимо, що два гола досвідченого поляка допомогли "блаугранас" зробити значний крок назустріч півфіналу ЛЧ, розгромивши "чорно-жовтих" на власному полі.