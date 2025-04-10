Флік: Дуель проти Боруссії Д ще не завершена

Керманич Барселони прокоментував перемогу Боруссії Д.

Каталонська Барселона напередодні розгромила дортмундську Боруссію в домашньому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Барселона — Боруссія Дортмунд 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Як результат, так і не те, як ми грали, були сьогодні важливими. Ми зіграли дуже добре, і це найголовніше. Коли ви так граєте, зрештою ви забиваєте голи, що і сталось.

Але ні, ні, і ще раз ні — ця дуель не завершена. Ніколи не знаєш, що може статись. Футбол — божевільний вид спорту. У Дортмунді треба грати так, як сьогодні. Це дуже хороша команда. Ми повинні бути впевненими в собі і припускатись мінімуму помилок.

Ямал? Так, він в порядку. Він зіграв занадто багато хвилин останнім часом. У нас дуже хороші стосунки. Він сказав мені спочатку, що хоче грати всю гру, а потім, що не хоче. Ансу Фаті грав би в будь-якому випадку, він це заслужив.

Я ніколи нікому не обіцяю ігрових хвилин, тож потрібно брати до уваги матч, який вносить свої корективи. Фаті справді добре попрацював сьогодні.

Ми ще можемо покращити деякі речі. Результат був чудовим, але ми припустились занадто багатьох помилок у захисті. У них швидкі гравці і хороша гра в обороні. Ми добре захищались і грали на високому рівні.

Я чув про жодного гравця, який би був травмований після гри. 4:0 — хороший результат для першого матчу. Але я добре знаю Дортмунд, там чудова атмосфера, одна з найкращих, яку я відчував у цілому світі, і ми повинні бути зосередженими. Ми повинні подивитись на стан гравців і на те, хто може протистояти Леганесу, вони повинні відновитись. Я ціную їхній професіоналізм. Вони роблять усе, щоб знову бути в строю.

Я вважаю за краще зосереджуватись тільки на своїй команді — це вже привело нас далеко. Сьогодні ми також побачили деякі речі, які потрібно покращити. Ми проаналізуємо це. Я скажу гравцям, де вони зіграли добре, але є також речі, які потрібно покращити. Я задоволений результатом, але другий крок треба зробити добре", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж дортмундською Боруссією та каталонською Барселоною відбудеться 15 квітня.