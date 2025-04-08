Компані: Нічого позитивного не можу сказати про відновлення Ноєра

Тренер висловився перед матчем ЛЧ.

Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився напередодні матчу з Інтером в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Вивчали суперника і знаємо, що гру можуть вирішити окремі моменти. Це може бути стандарт або щось подібне. Потрібно бути готовими саме до таких моментів. Інтер – це не лише якісна команда, тут є характер, емоції, бажання битися. Це все має значення. Потрібно, аби ми були ментально готові і проявили характер.

Думаю, гра буде цікавою, адже зустрічаються дві хороші команди. Інтер, як і ми, багато забиває, бо має якісних футболістів.

На жаль, нічого позитивного не можу сказати про Мануеля Ноєра. Ситуація змінюється кожного дня. Можливо, до матчу-відповіді він відновиться, але жодних гарантій немає.

Мусіала? Так, це втрата, але ми вже грали без Джамала. У нас є рішення, як його замінити. Звичайно, він індивідуально дуже хороший гравець і повноцінно його замінити не можемо, але думаю, що колективно ми знайдемо шлях вирішення", — сказав Компані.

Баварія — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів