Кварацхелія: Ми битимемося за нашу мрію з Ліверпулем

Парижани прагнуть дати бій іменитому супернику.

Нападник ПСЖ Хвіча Кварацхелія поділився думкою про матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем. Перша зустріч суперників завершилася мінімальною поразкою парижан — 0:1.

"Ми впевнені. Ми відчуваємо, що можемо перемогти, ми боротимемося за нашу мрію. Я дуже добре адаптувався в Парижі, почуваюся чудово з товаришами по команді і з Луїсом Енріке... ми хочемо зробити щось особливе", — сказав Хвіча.

Матч-відповідь Ліверпуль — ПСЖ відбудеться у вівторок, 11 березня, о 22:00 за київським часом. Перша гра у Парижі завершилася з мінімальним рахунком на користь "червоних" (1:0).