Слот: ПСЖ — найсильніша команда, з якою ми стикалися цього сезону

Керманич Ліверпуля висловився про майбутній матч-відповідь з ПСЖ у Лізі чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА між собою на Енфілді зустрінуться місцевий Ліверпуль та французький ПСЖ, щоб визначити володаря путівки до наступної стадії турніру.

Головний тренер мерсісайдців Арне Слот поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння з лідером Ліги 1.

"Я не був здивований їхньою [ПСЖ] грою, я багато їх переглядав і був вражений їхньою інтенсивністю. Це дуже збалансована команда. Минулої середи багато хто говорив, що ми зіграли погано, але вони показали просто неймовірну гру. Проте я вважаю, що ми можемо зіграти краще. Ми сильніші, ніж були минулого тижня, і завтра маємо це довести».

Це найсильніша команда, з якою ми стикалися цього сезону. Так, ми вже грали проти Арсеналу, Реала, Ман Сіті, але якість, якою володіє ПСЖ, вражає. У них чудовий тренер, який дозволяє їм грати в стиль, проти якого дуже важко діяти. Вони працюють неймовірно інтенсивно. Саме тому завтра ми маємо показати свій максимум.

Ми намагаємося вигравати кожен матч, це ж ми намагалися зробити минулого тижня – не було нашою метою так глибоко оборонятися. Ми хочемо іншої гри, хоча наші наміри залишаються незмінними. Ми не хочемо нічиєї, ми хочемо якомога більше контролювати м'яч", — цитує слова Слота офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь Ліверпуль — ПСЖ відбудеться у вівторок, 11 березня, о 22:00 за київським часом. Перша гра у Парижі завершилася з мінімальним рахунком на користь "червоних" (1:0).