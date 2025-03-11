Ліверпуль — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 11.03.2025

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги чемпіонів, який пройде 11 березня та розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА між собою на Енфілді зустрінуться місцевий Ліверпуль та французький ПСЖ, щоб визначити володаря путівки до наступної стадії турніру.

ВІВТОРОК, 11 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:0 (ВІДЕО)

Енфілд знову готується до європейської ночі, що може стати частиною гарної історії мерсісайдської команди в цьому футбольному році. У першій грі Ліверпуль здобув мінімальну, але важливу перемогу з рахунком 1:0 у Парижі, і тепер усе в руках "червоних". Головний тренер Арне Слот усвідомлює, що його команда не була ідеальною в першому матчі і особисто сказав, що їм пощастило. Утім, Ліверпулю вдалося вижити під тиском ПСЖ – а це вже показник високого класу і характеру, які беззаперечні лідери та, можливо, майбутні чемпіони Англії систематично доводять протягом сезону.

Перед рідними трибунами "червоні" прагнуть підтвердити, що вони гідні місця у щонайменше вісімці найкращих команд Європи. Гарві Елліотт став несподіваним героєм першого матчу, але чи вистачить Ліверпулю однієї миті магії? Аліссон Бекер, який здійснив кілька неможливих сейвів у Парижі, знову доведеться добряче попрацювати, особливо після "відпочинку" з Саутгемптоном. Ліверпулю важливо не просто вистояти, а контролювати гру — точніше її хід. Емоції трибун, дисципліна в обороні та ефективність в атаці – три компоненти, які можуть зробити цей вечір черговим епічним розділом казки Арне Слота в Ліверпулі.

Парижани ж, звісно, приїжджають до Англії з відчуттям незавершеної справи. Вони були кращими в першому матчі за всіма показниками, але футбольна несправедливість – річ знайома навіть найсильнішим. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке після першої гри не приховував свого розчарування, але тепер його завдання – зарядити команду на історичний камбек. Для цього у нього є всі ресурси: повернення Вітіньї, Фабіана Руїса, Ашрафа Хакімі, Маркіньоса, Нуно Мендеша та Джанлуїджі Доннарумми додає впевненості.

Проте є один фактор, який не можна прорахувати статистикою – магія Енфілда. Це місце, де навіть найкращі розгублюються, а план на гру руйнується від натиску трибун. Чи зможе ПСЖ подолати цю перешкоду, залишаючись холоднокровним під тиском? Або ж навіть така вибудована команда під керівництвом Енріке продовжить свої нескінченні спроби виграти головний єврокубок черговою невдачею та залишиться задовольнятися тільки успіхами на внутрішній арені, які нікого не вражають та не дивують? У будь-якому випадку вечір обіцяє бути інтригуючим.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 2,31, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 2,93. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,80. Прохід мерсісайдців до наступної стадії оцінюється в 1,27, а парижан — в 3,75.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Арне Слот, головний тренер Ліверпуля: "Це хороший результат для нас, але ми відчули якість гри ПСЖ. Усі статистичні показники свідчать, що вони були найкращою командою в Лізі чемпіонів. Я не був здивований їхнім рівнем. Ми не грали гірше, просто суперник продемонстрував свою майстерність". Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ: "Ми лише зіграли перший матч. Ми – команда, якій нема чого втрачати. Якщо ми зможемо повторити гру першого поєдинку, то зможемо пройти далі. Так, це складне виїзне поле, але ми поїдемо туди і знову гратимемо так само. Ми вже не раз відігравалися після подібних ситуацій, і цього разу зробимо все, щоб повторити це". ​ ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Елліотт, Луїс Діас — Нуньєс ПСЖ : Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш — Жуан Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс — Кварацхелія, Усман Дембеле, Бакола Не зіграють: Бредлі, Мортон, Гомес — ... Під питанням: Гакпо — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА