ПСЖ — Ліверпуль 0:1 Відео гола та огляд матчу 05.03.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 березня 2025 року.

Парі Сен-Жермен приймав Ліверпуль у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Господарі активно почали матч, створюючи небезпечні моменти – Дембеле, Невеш, Кварацхелія та Барколя неодноразово загрожували воротам гостей, але м'яч вперто не йшов у сітку.

Перший тайм завершився 0:0, а в другій половині гра стала менш динамічною. ПСЖ продовжував тиснути, тоді як Ліверпуль не завдав жодного удару до 88-ї хвилини. Але саме тоді Нуньєс віддав на Елліотта, який пробив точно в дальній кут – 0:1.

Попри 27 ударів парижан, єдиний влучний постріл Ліверпуля став вирішальним. Команда Арне Слота здобула мінімальну, але дуже важливу перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Ліверпуль у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

ПСЖ — Ліверпуль 0:1

Гол: Елліотт, 88

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс (Рамуш, 78) — Баркола (Дуе, 66), Дембеле, Кварацхелія (Заїр-Емері, 78)

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх (Ендо, 79), Собослаї — Салах (Елліотт, 86), Жота (Нуньєс, 67), Діас (Джонс, 68)

Попередження: Маркіньйос — ван Дейк