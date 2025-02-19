Леау ефектно ефектно пошив у дурні гравця Феєнорда: відео моменту

Втім, техніка португальця не допомогли Мілану уникнути вильоту з Ліги чемпіонів.

Лівий вінгер Мілана Рафаель Леау відзначився чудовою технікою в матчі проти Феєнорда на Стадіо Сан-Сіро.

Мілан — Феєнорд 1:1 Відео голів та огляд матчу 18.02.2025

Леау на своєму фланзі зустрівся з колегою за позицією з Феєнорда Анісом Хадж Муссою й ефектно обіграв його, прокинувши м'яч поміж ніг.

Нагадаємо, домашній для "россонері" матч-відповідь 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА завершився внічию, що призвело до їхнього вильоту з єврокубка.

На рахунку 25-річного португальця Леау дев'ять голів і вісім асистів у 35-ти поєдинках усіх турнірів поточної кампанії.