Леау ефектно ефектно пошив у дурні гравця Феєнорда: відео моменту

Лівий вінгер Мілана Рафаель Леау відзначився чудовою технікою в матчі проти Феєнорда на Стадіо Сан-Сіро.
Мілан — Феєнорд 1:1 Відео голів та огляд матчу 18.02.2025
Леау на своєму фланзі зустрівся з колегою за позицією з Феєнорда Анісом Хадж Муссою й ефектно обіграв його, прокинувши м'яч поміж ніг.
Нагадаємо, домашній для "россонері" матч-відповідь 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА завершився внічию, що призвело до їхнього вильоту з єврокубка.
На рахунку 25-річного португальця Леау дев'ять голів і вісім асистів у 35-ти поєдинках усіх турнірів поточної кампанії.