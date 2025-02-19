Мілан може оштрафувати Ернандеса за вилучення в поєдинку з Феєнордом

"Россонері" втратили перемогу, залишившись у меншості.

Лівого захисника Мілана Тео Ернандеса вилучили в матчі-відповіді проти Феєнорда в 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25.

Мілан — Феєнорд 1:1 Відео голів та огляд матчу 18.02.2025

Першу жовту картку 27-річний француз отримав на 44-й хвилині, а вже по перерві — другу. Гравець симулював у штрафному майданчику суперника за рахунку 1:0 на користь своєї команди.

У підсумку, "россонері" втратили перемогу, вилетівши з ЛЧ. Після поєдинку старший радник президента Мілана Златан Ібрагімович заявив, що Тео Ернандес — не актор.

За даними Ніколо Скіри, керівництво клубу все ж розлючене через вилучення і навіть може оштрафувати захисника.

Журналіст також нагадав, що контракт "россонері" з фулбеком втрачає чинність наприкінці червня 2026 року і якщо сторони не досягнуть домовленості щодо продовження угоди, то вже наступного літа француза можуть продати. Портал transfermarkt оцінює Ернандеса в 50 мільйонів євро.

На його рахунку чотири голи й п'ять асистів у 34-х матчах усіх турнірів поточної кампанії. Він представляє Мілан із літа 2019 року.