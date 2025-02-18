Стрічка новин

21:42

Мілан після вилучення Ернандеса втратив перемогу над Феєнордом та вилетів з Ліги чемпіонів

21:29

Мілан — Феєнорд: відео голів та огляд матчу 18.02.2025

21:25

Гвардіола: Будуть важкі моменти, які доведеться пережити — проти Реала треба зіграти майже ідеально

20:56

Трубін зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти Монако

20:29

Гол Сантьяго Хіменеса Феєнорду — найшвидший у Лізі чемпіонів-2024/25

17:53

Реал опублікував заявку на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

16:55

Вальверде перед грою з Манчестер Сіті: У нас є віра та величезне бажання

16:13

Анчелотті: Я не думаю, що Гвардіола вважає, що він має 1% шансів пройти далі

09:39

Компані: Селтік рідко програє на своєму полі, але нам це вдалося

09:30

Аталанта — Брюгге. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.02.2025