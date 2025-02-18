Мілан — Феєнорд: відео голів та огляд матчу 18.02.2025

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Мілан приймає Феєнорд на Стадіо Сан-Сіро.
Господарі поля блискавично вийшли вперед завдяки голу ексгравця гостей Сантьяго Хіменеса. Це взяття воріт стало найшвидшим у поточній кампанії єврокубка. По перерві Тео Ернандес залишив свою команду в меншості, отримавши другу жовту картку. Пізніше Хуліан Карранса відновив паритет у зустрічі.
Гол Сантьяго Хіменеса, 1:0, 1 хвилина:
Гол Хуліана Карранси, 1:1, 73 хвилина:
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