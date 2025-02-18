Мілан — Феєнорд: відео голів та огляд матчу 18.02.2025

18 лютого 2025

Мілан — Феєнорд, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 18 лютого 2025 року.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Мілан приймає Феєнорд на Стадіо Сан-Сіро.

Господарі поля блискавично вийшли вперед завдяки голу ексгравця гостей Сантьяго Хіменеса. Це взяття воріт стало найшвидшим у поточній кампанії єврокубка. По перерві Тео Ернандес залишив свою команду в меншості, отримавши другу жовту картку. Пізніше Хуліан Карранса відновив паритет у зустрічі.

Гол Сантьяго Хіменеса, 1:0, 1 хвилина:

Гол Хуліана Карранси, 1:1, 73 хвилина:

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Джерело: MEGOGO

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