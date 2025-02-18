Мілан після вилучення Ернандеса втратив перемогу над Феєнордом та вилетів з Ліги чемпіонів

Сенсаційні роттердамці знов створили диво та зіграють в 1/8.

В рамках матчу у відповідь Мілан приймав на своєму полі Феєнорд. Команда Сержіу Консейсана поступилась в першому матчі з мінімальним рахунком й одразу кинулась в атаку, щоб нівелювати перевагу супротивника. Якщо в роттердамців й був якийсь план, то побачити його не судилось, адже Мілан ідеально виконав свою задачу та забив ще на першій хвилині: Тіав відгукнувся на подачу на дальню стійку і скинув м'яч на протилежний кут воріт, а Хіменес головою переправив м'яч у ворота. 1:0.

Господарі продовжили атакувати великими силами й фактично закрили супротивника на його половині поля. В середині тайму Мілан міг забити другий гол, коли Ернандес опинився першим на підбиранні в чужому штрафному та пробив в один дотик — м'яч зачепив стійку та пішов за межі поля. Гості іноді перебирались на чужу половину поля, але без загострення.

Наприкінці тайму Леау вивалився на ворота Велленройтера та намагався послати м'яч поміж ніг голкіперу, але той зіграв надійно. Команди пішли відпочивати за рахунку 1:0, а на початку другого тайму Мілан знов мав відмінну можливість вийти вперед: спочатку Тео обігрався з Леау і прострілив в центр, але Белен в підкаті її перервав. В другому етапі атаку потужний удар низом завдав Вокер, але Велленройтер з другої спроби м'яч накрив.

А далі почалось найцікавіше: Тео Ернандес симулював в чужому штрафному й отримав попередження, яка для нього вже друга. Феєнорд одразу взявся за справу й перебрався на чужу половину поля великими силами. Втім, роттердамці довго не моли створити небезпечний момент. Але їм вистачило одного епізоду, щоб зрівняти рахунок: Буено класно навісив з лівого флангу, а Карранса головою відправив м'яч під поперечину. 1:1.

Після цього Сержіу Консейсан зробив серію замін та намагався врятувати матч, але Феєнорд грамотно зіграв в обороні та непогано контратакував. В підсумку, роттердамці втримали результат та вийшли у 1/8, де зіграють проти Інтера або Арсеналу.

Мілан — Феєнорд 1:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Хіменес, 1 - Карранса, 73

Мілан: Меньян — Вокер, Тіав, Павлович, Ернандес — Муса (Абрагам, 82), Рейндерс (Чуквезе, 83) — Пулішич (Бартезагі, 63), Феліш, Леау — Хіменес (Фофана, 71)

Феєнорд: Велленройтер — Рід, Белен, Ганцко, Смал — Міламбо, Модер, Буено — Хадж Мусса (Мітчелл, 87), Редмонд (Карранса, 64), Пайшан

Попередження: Ернандес, Феліш — Модер

Вилучення: Ернандес, 51 (друге попередження, симуляція)