Ібрагімович: Тео Ернандес — не актор

Функціонер Мілана висловився про виліт з Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Мілан після вилучення Тео Ернандеса упустив мінімальну перемогу над Феєнордом (1:1) та вилетів із турніру за підсумками двоматчевого протистояння.

Старший радник президента "россонері" Златан Ібрагімович поділився емоціями від вильоту своєї команди.

"Феєнорд не був кращим за нас, ми просто вбили самі себе... Ми розчаровані, суддя був суворим з Тео Ернандесом без жодного попередження перед червоною карткою…

Тео — не актор, він завжди робить усе можливе заради результату", — сказав Златан Ібрагімович в ефірі Sky.

Дивитися відео голів та огляд матчу Мілан — Феєнорд ви можете на Football.ua.