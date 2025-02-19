Лаже: М'яч проходить через 11 гравців, перш ніж Трубіну потрібно вступити в гру

Керманич Бенфіки став на захист українського воротаря.

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже висловився щодо невдалого виступу голкіпера Анатолія Трубіна в поєдинку з Монако в Лізі чемпіонів.

Бенфіка — Монако 3:3 Відео голів та огляд матчу 18.02.2025

Лісабонські "орли" приймали клуб Ліги 1 і зіграли з ним унічию, зумівши дістатися наступного раунду турніру за рахунок звитяги в першій очній зустрічі. Відомі статистичні портали визнали Трубіна найгіршим гравцем матчу на Ештадіу да Луж.

"Нестабільність Трубіна? Ні, мене це не турбує. М'яч проходить через 11 гравців, перш ніж Трубіну потрібно вступити в гру. Найважливіше те, що ми робимо кожної миті. Головне подивитися на те, що ми зробили, і в нас буде час проаналізувати гру", — цитує Лаже офіційний сайт Бенфіки.

У ході поточної кампанії в усіх турнірах Трубін взяв участь у 35 матчах, пропустив 34 голи й 16 разів зберіг свої ворота "сухими". Раніше Анатолій прокоментував подолання Монако в Лізі чемпіонів.