Боссхарт: Після настільки раннього гола нам довелося змінити план

Спеціаліст висловився щодо нічиєї з Міланом на Стадіо Сан-Сіро.

Виконувач обов'язків головного тренера Феєнорда Паскаль Боссхарт поділився своїми думками після виходу до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

Мілан — Феєнорд 1:1 Відео голів та огляд матчу 18.02.2025

Клуб із Роттердама уникнув поразки від Мілана на Стадіо Сан-Сіро й вибив "россонері" з єврокубка за рахунок домашньої звитяги тижнем раніше (1:0).

"Цей матч багато говорить про команду — незважаючи на всі невдачі з травмами вони все ще здатні досягти цього [виходу до наступного раунду ЛЧ]. Це говорить про їхній великий характер. Саме цим я пишаюся зараз найбільше. Я подякував своїм гравцям за відважність у другому таймі. Після настільки раннього гола нам довелося змінити план. Вихід до наступного раунду був мрією. Ми провели хорошу гру, зробивши все можливе і я пишаюся тим, що ми зробили, досягнувши позитивного результату на Сан-Сіро", — цитує спеціаліста офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, до 16-ки найкращих у сезоні ЛЧ/КЄЧ Феєнорд потрапив уперше за понад 50 років.