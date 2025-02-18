Консейсан: Я припустився багатьох помилок і є відповідальним за цю поразку

Керманич Мілана дав свій коментар після домашнього поєдинку з Феєнордом.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан висловився щодо вильоту з 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

Мілан — Феєнорд 1:1 Відео голів та огляд матчу 18.02.2025

"Россонері" на Стадіо Сан-Сіро зіграли внічию з Феєнордом, зазнавши невдачі за сумою двох матчів через поразку (0:1) тижнем раніше.

"Ми розчаровані та злі. У Роттердамі ми не виступили добре й готувалися до матчу-відповіді, націлившись на перемогу. Ми ледь не забили Феєнорду вдруге, але в результаті винні самі. Для мене це велика поразка, я припустився багатьох помилок. Я відповідальний за цю поразку. На психологічному рівні ми мали б бути кращими. Треба було забити ще раз і тоді гра змінилася б. Ми хотіли зіграти краще, але не вийшло", — цитує керманича Мілана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Феєнорд дістався 1/8 фіналу плей-оф ЛЧ/КЄЧ вперше за понад 50 років.