Геєн: Для мене гра з Аталантою була повноцінною

Наставник бельгійської команди поділився своїми думками після гри з Аталантою.

Головний тренер Брюгге Нікі Геєн прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти (2:1).

"У першому таймі ми створили багато моментів, але були недостатньо ефективні. Ми знаємо, що Аталанта сильна і вміє отримувати вигоду з ситуацій, тому ми й пропустили. У другому таймі ми мали гарну реакцію, і ми продовжили грати у свою гру.

Тальбі досяг великого прогресу на даний момент. Він грає з великою впевненістю. Разом із Сейсом він сформував чудовий фланг. Вони чудово розуміють одне одного.

Для мене сьогоднішня гра була повноцінною. Гравці, які вийшли на поле з лави запасних змінили гру. Ось як нам треба продовжувати", — наводить слова Геєна прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брюгге — Аталанта.