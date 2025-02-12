Брюгге — Аталанта 2:1 Відео голів та огляд матчу 12.02.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 12 лютого 2025 року.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Брюгге здобув на власному полі сенсаційну перемогу над Аталантою.

Вже на 15-й хвилині господарі відкрили рахунок завдяки голу Блана, але ще до перерви бергамаски відновили рівновагу після гола Пашалича.

Розв'язка настала у компенсований до другого тайму час, коли Нільссон впевнено реалізував пенальті, забезпечивши Брюгге несподівану перемогу над командою Джан П'єро Гасперіні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Аталанта в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:

Брюгге — Аталанта 2:1

Голи: Жутгла Блан, 15, Нільссон, 90+4 (пен) - Пашалич, 41

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кейпер — Яшарі, Оньєдіка — Тальбі (Сіке, 86), Ванакен, Цоліс (Густаф Нільссон, 70) — Жутгла Блан (Ветлесен, 86)

Аталанта: Патрісіу — Пош (Толой, 71), Гін, Джимсіті — Белланова (Самарджич, 63), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Палестра, 86) — Пашалич (Куадрадо, 63) — Де Кетеларе, Ретегі (Брешіаніні, 71)

Попередження: Куадрадо, Гін