Брюгге — Аталанта 2:1 Відео голів та огляд матчу 12.02.2025

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Брюгге здобув на власному полі сенсаційну перемогу над Аталантою.
Вже на 15-й хвилині господарі відкрили рахунок завдяки голу Блана, але ще до перерви бергамаски відновили рівновагу після гола Пашалича.
Розв'язка настала у компенсований до другого тайму час, коли Нільссон впевнено реалізував пенальті, забезпечивши Брюгге несподівану перемогу над командою Джан П'єро Гасперіні.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Аталанта в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:
Брюгге — Аталанта 2:1
Голи: Жутгла Блан, 15, Нільссон, 90+4 (пен) - Пашалич, 41
Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кейпер — Яшарі, Оньєдіка — Тальбі (Сіке, 86), Ванакен, Цоліс (Густаф Нільссон, 70) — Жутгла Блан (Ветлесен, 86)
Аталанта: Патрісіу — Пош (Толой, 71), Гін, Джимсіті — Белланова (Самарджич, 63), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Палестра, 86) — Пашалич (Куадрадо, 63) — Де Кетеларе, Ретегі (Брешіаніні, 71)
Попередження: Куадрадо, Гін