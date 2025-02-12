Гасперіні: Футбол зараз рухається у напрямі, який не має нічого спільного з самою грою

Наставник "бергамасків" поділився своїми думками після гри з Брюгге.

Головний тренер Аталанти Джан-П'єро Гасперіні емоційно прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Брюгге (1:2).

"Драма в тому, що ми заражаємо весь футбол, який рухається в напрямку, абсолютно не пов'язаному із суттю цього виду спорту. У всіх зовсім різне уявлення про фоли.

Справжня трагедія у сьогоднішньому футболі – це проблема контакту. Більшість гравців зараз пірнають і кричать, всі з наміром щось вкрасти. Футбол зараз рухається у напрямі, який не має нічого спільного з самою грою. Я більше не розумію правил футболу і, звичайно, мені це не подобається.

Проблема в тому, що ми не можемо більше розрізняти контакти. Після того, як ми стрибали як пінгвіни, притиснувши руки до тіла, ми скоро бігатимемо як пінгвіни. Футбол перетворюється на зовсім інший вид спорту.

Через шість днів нам знадобиться диво, бо нам потрібно виграти з різницею у два м'ячі, а Брюгге – гарна команда. Нам потрібно буде більше ризикувати, бо вони часто грають через свого воротаря. Це буде дуже складний матч. У перші півгодини сьогодні ми грали погано та страждали, але ця команда зростає з плином часу, і нам вдалося зрівняти рахунок.

Наразі ми маємо невелику проблему з кадрами. Ми сподіваємося відновити Колашинаца та Лукмана до матчу-відповіді. Безглуздо продовжувати говорити про гравців із довгостроковими травмами після кожного матчу", — наводить слова Гасперіні Sky Sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брюгге — Аталанта.