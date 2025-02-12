Спортінг Лісабон — Боруссія Дортмунд 0:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 лютого 2025 року.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 лісабонський Спортінг розгромно поступився дортмундській Боруссії на Ештадіу Жозе Алваладе.

Команди не порадували результативними ударами протягом першої половини зустрічі. У другому таймі рахунок відкрив Серу Гірассі. Паскаль Гросс і Карім Адеємі довели рахунок до розгромного, дозволивши "чорно-жовтим" завершити поєдинок із різницею в три голи.

Матч-відповідь відбудеться наступної середи, 19 лютого. Початок заплановано на 19:45 за Києвом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг Лісабон — Боруссія Дортмунд у рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Спортінг Лісабон — Боруссія Дортмунд 0:3

Голи: Гірассі, 60, Гросс, 68, Адеємі, 82

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда (Куарежма, 73), Сен-Жюст, Діоманде, Рейс (Браганса, 62) — Сімойнш (Моріта, 62), Дебаст (Біел, 74) — Кенда, Трінкан, Араухо — Гардер (Дьокереш, 59)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Свенссон (Зюле, 90+3) — Забітцер, Гросс (Озджан, 90+3) — Адеємі (Дюранвіль, 86), Брандт (Чуквуемека, 86), Байно-Гіттенс — Гірассі

Попередження: Трінкан — Гірассі