​Брест — ПСЖ 0:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 лютого 2025 року.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Парі Сен-Жермен у французькому дербі здобув розгромну перемогу над Брестом.

Спочатку Вітінья реалізував пенальті на 21-й хвилині, а потім Усман Дембеле своїм дублем зняв усі питання щодо переможця цього протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брест — ПСЖ в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:



Брест - ПСЖ 0:3

Голи: Вітінья, 21 (пен), Дембеле, 45, 66

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Айдара — Камара, Ліс-Мелу, Маньєтті (Фернандеш, 64) — Февр (Думбія, 72), Ажорк, Сіма (Самба Бальде, 63)

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Пачо, Маркіньйос, Мендеш — Руїс, Вітінья, Невеш — Дуе (Кварацхелія, 68), Дембеле (Рамуш, 81), Баркола (Лі Кан Ін, 76)

Попередження: Шардонне — Барколя