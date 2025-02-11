Бенефіс Гірассі та Брандта приніс Боруссії Дортмунд розгромну перемогу над Спортінгом Лісабон

11 лютого 2025

Бенефіс Гірассі та Брандта приніс Боруссії Дортмунд розгромну перемогу над Спортінгом Лісабон

Незважаючи на безрезультативний перший тайм, "джмелі" змогли дотиснути суперника після перерви.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія вирушила у гості до лісабонського Спортінга.

У першому таймі команди обійшлися без голів, проте після перерви "джмелі" влаштували господарям поля справжнє декласування. 

На 60-й хвилині Серу Гірассі відкрив рахунок у цій зустрічі, а пізніше гвінейський форвард допоміг подвоїти перевагу Дортмунда, коли відзначився асистом у моменті з голом Паскаля Гросса.

Крапку в цьому протистоянні поставив гол Каріма Адеємі, який відгукнувся на передачу Юліана Брандта — для німецького плеймейкера це став другий асист за вечір проти Спортінга.

Спортінг Лісабон — Боруссія Дортмунд 0:3
Голи: Гірассі, 60 Гросс, 68 Адеємі, 82
Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда (Куарежма, 73), Сен Жюст, Діоманде, де Ліма (Сантуш Браганса, 62) — Сімойнш (Моріта, 62), Дебаст (Біел, 74) — Кенда, Трінкан, Араухо — Гардер (Дьокереш, 59)
Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Свенссон (Зюле, 90+3) — Забітцер, Гросс (Озджан, 90+3) — Адеємі (Дюранвіль, 86), Брандт (Чуквуемека, 86), Байно-Гіттенс — Гірассі
Попередження: Трінкан — Гірассі
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