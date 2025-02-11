Бенефіс Гірассі та Брандта приніс Боруссії Дортмунд розгромну перемогу над Спортінгом Лісабон

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія вирушила у гості до лісабонського Спортінга.
У першому таймі команди обійшлися без голів, проте після перерви "джмелі" влаштували господарям поля справжнє декласування.
На 60-й хвилині Серу Гірассі відкрив рахунок у цій зустрічі, а пізніше гвінейський форвард допоміг подвоїти перевагу Дортмунда, коли відзначився асистом у моменті з голом Паскаля Гросса.
Крапку в цьому протистоянні поставив гол Каріма Адеємі, який відгукнувся на передачу Юліана Брандта — для німецького плеймейкера це став другий асист за вечір проти Спортінга.
Спортінг Лісабон — Боруссія Дортмунд 0:3
Голи: Гірассі, 60 Гросс, 68 Адеємі, 82
Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда (Куарежма, 73), Сен Жюст, Діоманде, де Ліма (Сантуш Браганса, 62) — Сімойнш (Моріта, 62), Дебаст (Біел, 74) — Кенда, Трінкан, Араухо — Гардер (Дьокереш, 59)
Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Свенссон (Зюле, 90+3) — Забітцер, Гросс (Озджан, 90+3) — Адеємі (Дюранвіль, 86), Брандт (Чуквуемека, 86), Байно-Гіттенс — Гірассі
Попередження: Трінкан — Гірассі