Манчестер Сіті — Реал Мадрид 2:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 лютого 2025 року.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал у гостях вирвав вольову перемогу над Манчестер Сіті з рахунком 3:2.

Завдяки голам Ерлінга Голанда підопічні Хосепа Гвардіоли двічі вели у рахунку протягом матчу, проте починаючи з 60-ї хвилини "вершкові" продемонстрували характер та забили у ворота суперника три голи, залишивши поле Етіхад Стедіум в якості переможців.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Реал Мадрид в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:

Манчестер Сіті — Реал 2:3

Голи: Голанд, 19, 80 (пен.) — Мбаппе, 60, Діас, 86, Беллінгем, 90+2



Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі (Льюїс, 46), Діаш, Аке, Гвардіол — Стоунз, Сілва — Савіо (Мармуш, 84), Де Брюйне (Гюндоган, 84), Гріліш (Фоден, 30) — Голанд.



Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Чуамені, Менді — Себальйос (Модрич, 81), Камавінга, Беллінгем — Родріго (Діас, 84), Мбаппе (Гарсія, 90+2), Вінісіус.