Пушич: Шахтар має бути в найкращій формі, щоб змагатися та отримати хороший результат проти Боруссії Д

Наставник "гірників" поділився своїми думками перед грою з "джмелями".

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

"Я знаю, хто завтра вийде в старті, але, звісно, не можу цим з вами поділитися. На жаль, Егіналду тут немає. Скажу чесно, він не має можливості взяти участь у цій грі, тож йому знадобиться ще кілька днів чи тижнів. Але ми точно випустимо гідних представників команди на цій позиції, тому буде цікаво побачити, як вони впораються. А хто це буде – це ще під питанням, і вам це сподобається.

У кожної команди є проблеми з деякими аспектами гри під час матчу – це залежить від того, як йде гра. Тож це досить нормально. Ми завжди намагаємося грати й дотримуватися своїх принципів і дуже швидко розпізнавати, що буде робити чи вже робить суперник. Тому, так, навіть коли ви аналізуєте гру, де ми діяли дуже добре, завжди можна знайти щось, що можна було зробити краще, але що важливо, так це те, що ви більшість часу демонструєте свій стиль гри, свої принципи, гарний рівень виконання. І насправді це те, що ми зробили у грі з Брестом – це був дуже хороший поєдинок для нас. Хоча, звісно, певні речі завжди можуть бути кращими, але це футбол, а у футболі немає ідеальності, адже гра дуже швидко змінюється. Іноді суперник набирає оберти, іноді ви самі, і має значення те, як ви з цим справляєтеся в цих обох випадках. І це те, що врешті-решт вирішує результат матчу.

Марлон Гомес – універсальний і розумний гравець, такі футболісти завжди в мене мають певну свободу вибору позиції. Звісно, це повинно вписуватися в план гри – це зрозуміло. Він дуже добре взаємодіяв на фланзі з гравцями біля нього та перед ним, мені сподобалося те, що я побачив під час тієї гри. Він дуже молодий футболіст, йому 20 років. Більшості гравців – від 19 до 21 року, тож для молодого виконавця, і не тільки для нього, я можу згадати й інших гравців, досягти такого результату – це дуже гарна робота. Безумовно, вони ще розвиваються, треба розуміти, що для більшості хлопців ця кампанія є першою на такому рівні. Є злети й падіння, і це досить логічно, але загалом я вважаю, що вони чудово попрацювали і стають кращими з кожною грою. І я сподіваюся побачити це завтра теж, бо це буде масштабна гра, ймовірно, перед великою кількістю людей та із сильним суперником. Попри те, що в них зараз проблеми, це дуже хороший опонент, який має багато гарних якостей. Тому ми знову маємо бути в найкращій формі, щоб змагатися та отримати хороший результат.

Завжди цікаво стикатися із ситуацією, коли тренер суперника змінюється за тиждень до гри. Вони провели один матч з Вердером, тож ми могли подивитися його. Я не думаю, що буде дуже велика різниця, тому що команда є командою, яка вже грала з певною структурою, певною системою. Деталі можуть відрізнятися, але я не думаю, що завтра вони раптом гратимуть з п’ятьма або шістьма захисниками. У будь-якому разі це не має значення, якщо говорити чесно. Як я вже казав, тільки від нас залежить те, як швидко зможемо розпізнати дії суперника й наскільки швидко будемо діяти, працювати на максимумі наших можливостей, щоб змагатися з дуже хорошим опонентом.

Педріньйо говорив про те, що з Брестом грали п’ятеро бразильських футболістів і що йому було комфортно грати з п’ятьма бразильцями на полі?

Мені здається, він не висловився конкретно так, як ви переклали зараз. Гадаю, він сказав, що йому подобається грати з усіма ними. Як я завжди кажу своїм гравцям, у Шахтарі немає національностей, є футбольна філософія, і є одна національність, яка має назву Шахтар, це все. Як ви всі знаєте, ми завжди залучаємо гравців, які мають певні якості, пов’язані з планом гри, але й тих, хто показує результат та заслуговує на це, – і в цьому можливі зміни.

Ви можете бачити, що завжди є приблизно 16–17 хлопців, які повністю залучені у складі та змагаються за місця на полі, що дуже добре. І коли у вас є молодці гравці, які приїжджають з-за кордону, особливо з іншого континенту, що означає більшу відстань та більшу зміну в їхньому житті загалом, це вимагає часу, що досить нормально. І я знаю, що це вимагає часу: я був молодим футболістом, який виїхав з однієї країни в іншу, коли мені ледь виповнилося 18 років. Я знаю, що іноді це дуже важкий процес, я намагаюся допомагати їм із цим з власного досвіду і також дати їм час та простір для розвитку й на те, щоб відчути себе як удома. І це дуже логічно та нормально, що в гравців, особливо в молодих, є злети й падіння, водночас ми – професійний футбольний клуб, вони приїхали змагатися, розвиватися, проявляти себе.

Планка дуже висока, і вони мають досягти її та залишатися на такому рівні. На мою думку, вони всі працюють дуже старанно і багато, щоб досягти рівня, на якому вони можуть грати вирішальну роль для команди і робити максимальний внесок у команду. Повторюся, потрібен певний час, є злети й падіння. Для більшості з них, насправді для всіх, за винятком, можливо, Педріньйо, це перший досвід гри в Лізі чемпіонів. Тож досить логічно, що вони потребують часу для розвитку, і я дуже радий бачити, як вони вдосконалюються.

На самому початку я казав, що нововведення в Лізі чемпіонів цікаві, проте також дещо складні, адже ніхто не знав, скільки потрібно набрати балів, щоб пройти далі. Непростий формат, особливо якщо не пощастило в жеребкуванні й ви отримали топових суперників, водночас дуже захопливий. Завтра на нас чекає остання гра формату, який проводиться вперше, але ми продовжуємо битися, аби пройти далі. Дуже гарне досягнення для нас, хоча ми могли б мати на одне-два очки більше – ми на це заслужили. Але якщо б мені сказали на початку змагання, коли я побачив усіх опонентів, які нам протистоятимуть, що ми гратимемо так, як грали, а також що в останній грі в нас буде можливість позмагатися за право на вихід у плей-оф, то я б відразу під цим підписався.

Думаю, що в нас досить непогано вийшло. Хоча, повторюся, у матчі з ПСВ ми могли й повинні були зробити кращий результат. На жаль, обставини склалися інакше. Ми здобули чудовий досвід, маючи багато молодих гравців, які вперше виступали на такому рівні, як я вже відповів вашому колезі. У цього формату є майбутнє, поза сумнівом. Він цілковито відрізняється від попереднього, але мені подобається. Тільки було важко спрогнозувати кількість необхідних балів. Бачимо дуже мало нічийних результатів, багато великих команд втратили очки на початку турніру. Це робить його непростим і для нас. Загалом дуже цікавий досвід.

Трансферні новини? Скажу так: ми – команда, клуб, що працює за дуже особливих обставин. Мабуть, найбільш складна робота серед усіх технічних директорів, що відповідають за трансферну політику, а також генеральних директорів, припадає на наших директорів – Сергія Палкіна та Дарійо Срну. Надзвичайно важко проводити трансфери за таких умов, особливо вхідні, адже ми вже продали достатньо. Як ви знаєте, ми продали нашого першого форварда Сікана. Я вважаю, що вони виконують найскладнішу роботу у футболі за останні кілька років. Я знаю, як вони працюють, як стараються та скільки всього роблять – це справді вражає. Я не той тренер, що скаржитиметься щодо цього.

Скоріш за все, ми отримаємо нових гравців, можливо, деякі гравці підуть – це все складові розвитку клубу й команди. Ми всі маємо зрозуміти, і це особливо зрозуміють представники української преси, що для того, аби працювати на цих посадах за таких обставин у будь-якому клубі, а тим більше в моєму клубі, треба бути насправді видатною людиною. Наразі я бачу, що Дарійо робить фантастичну роботу для клубу разом з багатьма іншими людьми. Вхідні трансфери будуть. Але коли? Я не знаю.

Завжди треба бути вдячним країні, яка тебе прийняла. Хочу висловити велику подяку Німеччині та її народу, особливо людям у Гельзенкірхені, де ми грали всі наші домашні матчі. Завжди важко говорити про домашні матчі, адже фактично в нас їх немає. Але ми відчули теплий прийом, а також підтримку багатьох українців та вболівальників, які приїздили з усієї Європи на наші матчі. Дуже вам вдячні, адже іноді дуже непросто долати такі відстані, щоб подивитися, як грає команда в іншій країні. Щиро дякую. Продовжуйте вболівати за свою команду!", — наводить слова Пушича прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Боруссія Д – Шахтар відбудеться завтра, 29 січня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.