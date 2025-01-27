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-
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-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
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-
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-
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Балакін працюватиме головним арбітром на матчі Ліги чемпіонів

27 січня 2025

Балакін працюватиме головним арбітром на матчі Ліги чемпіонів

Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч найпрестижнішого турніру Європи.

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним працюватиме на матчі восьмого туру Ліги чемпіонів  Штурм — Лейпциг, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Українські арбітри працюватимуть в полі. За ВАР відповідатимуть арбітри зі Швейцарії.

Головний арбітр: Микола Балакін (Україна);

Асистенти: Олександр Беркут та Віктор Матяш (обидва — Україна);

Четвертий рефері: Віталій Романов (Україна);

Арбітр ВАР: Федай Сан (Швейцарія);

Помічник арбітра ВАР: Лукас Фендріх (Швейцарія).

Матч відбудеться 29 січня, початок о 22.00.

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