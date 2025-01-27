Стрічка новин

14:49

Балакін працюватиме головним арбітром на матчі Ліги чемпіонів

13:58

Матч Боруссія Д — Шахтар обслуговуватиме шведська бригада арбітрів на чолі із свідком "румунської ганьби" України

13:35

Бернарду: ПСЖ заслужив на перемогу

10:55

Манчестер Сіті проти ПСЖ показав другий найгірший результат із володіння м'ячем під керівництвом Гвардіоли

10:23

Гріліш: ПСЖ виявився набагато кращим, ніж я очікував

21:21

Судаков — у команді тижня Ліги чемпіонів за версією УЄФА

19:59

Кевін після перемоги над Брестом: Будемо боротися до останнього поєдинку, до останньої хвилини

16:47

Альварес — гравець тижня в Лізі чемпіонів

15:41

Доннарумма: Команда провела відмінний матч і заслужила на перемогу над Сіті

14:50

Президент ПСЖ — про матч з Ман Сіті: Моє серце практично зупинилося