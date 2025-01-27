Балакін працюватиме головним арбітром на матчі Ліги чемпіонів

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним працюватиме на матчі восьмого туру Ліги чемпіонів Штурм — Лейпциг, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Українські арбітри працюватимуть в полі. За ВАР відповідатимуть арбітри зі Швейцарії.
Головний арбітр: Микола Балакін (Україна);
Асистенти: Олександр Беркут та Віктор Матяш (обидва — Україна);
Четвертий рефері: Віталій Романов (Україна);
Арбітр ВАР: Федай Сан (Швейцарія);
Помічник арбітра ВАР: Лукас Фендріх (Швейцарія).
Матч відбудеться 29 січня, початок о 22.00.