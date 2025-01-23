Індзагі — про четверте місце в Лізі чемпіонів: Залишилось зробити останній крок

Команда майже вирішила питання прямого потрапляння до 1/8 фіналу.

Коуч Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Спартою в матчі ЛЧ (1:0) та висловився про четверте місце, яка посідає його команда.

"Я привітав хлопців – ми добре зіграли проти фізично міцної команди. Ми добре захищалися у стандартах і не втрачали концентрацію. У другому таймі могли зняти всі питання, ми мали моменти, але ми ними не скористалися.

Залишилось зробити останній крок, все в наших руках. У нас 16 очок після 7 матчів, ми пропустили лише один гол, хоча грали проти дуже сильних суперників, тож я задоволений", – сказав Індзагі.