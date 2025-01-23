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-
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-
29 січня
22:00
Інтер
-
Монако
-
29 січня
22:00
Штутгарт
-
ПСЖ
-
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
Штурм
-
РБ Лейпциг
-
29 січня
22:00
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-
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-
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Індзагі — про четверте місце в Лізі чемпіонів: Залишилось зробити останній крок

23 січня 2025

Індзагі — про четверте місце в Лізі чемпіонів: Залишилось зробити останній крок

Команда майже вирішила питання прямого потрапляння до 1/8 фіналу.

Коуч Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Спартою в матчі ЛЧ (1:0) та висловився про четверте місце, яка посідає його команда.

"Я привітав хлопців – ми добре зіграли проти фізично міцної команди. Ми добре захищалися у стандартах і не втрачали концентрацію. У другому таймі могли зняти всі питання, ми мали моменти, але ми ними не скористалися.

Залишилось зробити останній крок, все в наших руках. У нас 16 очок після 7 матчів, ми пропустили лише один гол, хоча грали проти дуже сильних суперників, тож я задоволений", – сказав Індзагі.

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