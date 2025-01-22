Тренер Бенфіки прокоментував помилку Трубіна

Керманич Бенфіки залишає право на подібне рішення на полі безпосередньо за гравцем.

У рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА напередодні лісабонська Бенфіка поступилась каталонській Барселоні на власному полі.

Бенфіка — Барселона 4:5 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Одним із ключових епізодів протистояння стала помилка українського воротаря господарів поля Анатолій Трубіна, який невдалим вибиванням м’яча подарував гол нападнику гостей Рафіньї Діасу.

Після завершення гри головний тренер "орлів" Бруну Лаже прокоментував цей прикрий епізод.

"Такі речі у футболі трапляються, як ми можемо це передбачити наперед? Наш другий пропущений гол, стався в ситуації, коли, якщо у нас не було рішення зіграти поблизу, зіграти коротко, притримати м’яч, то Трубін мав ухвалювати рішення й вибивати його...

Це один з невдалих наших кроків у цій грі, але я впевнений, що Анатолій буде дивитись уперед. Це те, чого я завжди вимагаю від наших гравців", — заявив португальський фахівець.

У заключному турі лісабонська Бенфіка гостюватиме в туринського Ювентуса.