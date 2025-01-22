Лаже: Обіцяли вболівальникам Бенфіки шалений європейський вечір

Керманич Бенфіки прокоментував поразку від Барселони.

Напередодні в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка поступилась каталонській Барселоні на власному полі.

Бенфіка — Барселона 4:5 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "орлів" Бруну Лаже прокоментував виступ власної команди.

"Я надзвичайно розчарований результатом, але я надзвичайно пишаюсь нашою грою. Величезна гордість від того, що фанати підтримували команду від початку й до кінця.

Коли ми забиваємо чотири голи і бачимо, як ми грали, і коли ми дивимося на те, як ми пропустили голи, виникає відчуття розчарування, але в роздягальні, ми повинні взяти себе в руки. Саме там, у роздягальні, ми підняли голови 15 днів тому після заслуженої поразки вдома від Браги, а потім пішли далі, щоб виграти черговий трофей. Це те, що ми повинні зробити і зараз.

Дивитись уперед, учитись на результатах, учитися на останніх хвилинах цієї гри. Це була навіть не остання хвилина, вона тривала ніби годину. Навчайтесь із цього моменту і рухайтесь далі — саме так я хочу грати, саме такий менталітет має мати команда, і саме так я хочу підходити до ігор.

Про що я дійсно шкодую, так це про результат, адже ми обіцяли нашим уболівальникам шалений європейський вечір... Ми отримали його частково завдяки шоу, а не результату", — заявив португальський фахівець.

У заключному турі лісабонська Бенфіка гостюватиме в туринського Ювентуса.