Бенфіка — Барселона 4:5 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 21 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 лісабонська Бенфіка на власному полі поступилась каталонській Барселоні.

Можливо, колись цей матч ввійде в історію турніру під назвою "божевілля на Да Луж", бо за підсумком першого тайму команда Ганса-Дітера Фліка поступалась 1:3 після хет-трику Павлідіса та купи помилок у захисті.

Однак після перерви шалена злива додала інтриги, а після помилки Анатолія Трубіна "блаугранас" остаточно повірили в себе й не зупинились навіть тоді, коли пропустили вчетверте за вечір.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Барселона 4:5 у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Бенфіка — Барселона 4:5

Голи: Павлідіс, 2, 22, 30 (пен.), Араухо, 68 (авт.) — Левандовські, 13 (пен.), 78 (пен.), Рафінья, 64, 90+6, Гарсія, 86

Бенфіка: Трубін — Араужу, Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес (Баррейру, 61), Флорентіну, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Шельдеруп.

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, Касадо (де Йонг, 62), Гаві (Фермін, 62) — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Попередження: Каррерас — Гаві, Кунде, де Йонг, Фермін