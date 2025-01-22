Барселона влаштувала запаморочливий камбек проти Бенфіки з Трубіним

У цьому матчі було все — дублі, хет-трик, автогол, безглузді помилки воротарів та вилучення наприкінці.

Ліга чемпіонів УЄФА незвично повернулась до нас у той час, коли ще навіть січень не встиг завершитись. Але такими є реалії сучасного футболу, у якому також постійно відбуваються якісь зміни. А отже й варто було пригадати, у якому становищі ми залишили команди в загальній турнірній таблиці, де все ще було чимало простору для інтриги.

Зокрема, навіть лісабонська Бенфіка з її десятьма заліковими балами не могла гарантувати собі спокійного життя в заключних двох турах, оскільки її все ще могли потіснити за межі зони плей-оф переслідувачі. Зокрема, і донецький Шахтар із його скромним доробком у чотири очки. Але для цього, наприклад, каталонській Барселоні потрібно було дуже сильно постаратись та обіграти команду Бруну Лаже на чужому полі.

Уболівальники були здивовані вже на самому початку гри. Барселона звично побігла вперед, однак натомість отримала закидання на за спини захисника на лівий фланг атаки для Каррераса, який прострілом знайшов Павлідіса в центрі штрафного. Тривала всього лишень друга хвилина гри. Очевидно, що команда Ганса-Дітера Фліка після цього побігла знову шукати щастя біля чужих воріт.

Проте Бенфіка все одно повсякчас намагалась ловити суперників на контратаках, і була дуже близькою до другого гола майже одразу, проте Еурснес у схожій ситуації схибив у центрі штрафного. А вже на 11 хвилині Араужу на правому фланзі власного штрафного наступив на ногу Бальде і привіз пенальті на рівному місці. Удар Левандовські в правий кут із позначки Трубін не розгадав.

Здавалося б, "блаугранас" після цього мають повертати собі повний контроль над ситуацією та тиснути на володіння суперників. Але ні — почала тріщати остання ланка оборони Барселони. "Пенсіонер" Войцех Щесни спочатку на 22 хвилині за межами штрафного під час закидання з глибини влетів у Бальде, після чого перед Павлідісом опинились порожні ворота, а ще за кілька миттєвостей поляк кинувся в ноги Актюркоглу на лівому фланзі власних володінь, привіз пенальті, а грецький форвард оформив хет-трик. Цього в планах не було.

На другий тайм ми повертались уже за того факту, що злива в Лісабоні вже була просто шаленою, тож ніхто не міг передбачити, що саме відбуватиметься на полі в подальшому. А оберти команди тим часом майже одразу набрали страшні, і моментах Кунде та Еурснеса за стартові вісім хвилин ми мали побачити голи з обох боків, але виконавці реалізовувати нагоди не квапились.

Утім, на 64 хвилині Анатолій Трубін вирішив подарувати надію Барселоні на порятунок, і ударом із власного воротарського влучив м’ячем у голову Рафіньї за межами штрафного, а відскок пішов прямо за комірець українському воротарю. Щоправда, каталонці раділи не довго, бо вже за мить простріл Шельдерупа з лівого флангу на ближній стійці у власні ворота зрізав Араухо, тож гості так само продовжували програвати в два м’ячі.

Проблема Бенфіки при цьому полягала в тому, що в неї начебто були випади в контратаках до завершення гри й неодноразово, однак більше жодного м’яча команда Лаже так і не спромоглась забити. У тому числі, і за рахунок успішних дій Щесни у воротах, хоча їх у цьому матчі було й не надто багато.

На протилежній половині поля тим часом подекуди відбувались дивні речі. Як, наприклад, пенальті на Ямалі на правому фланзі штрафного, який привіз Каррерас, просто поклавши руку на плече супернику. У епоху VAR таке ще призначають? Судячи з усього, призначають, бо до удару Левандовські знову в правий кут із позначки питань у арбітрів уже не виникало.

Але це тільки частина підсумкового камбеку Барселони, який за характером розвитку подій дійсно можна було вважати легендарним. Бенфіка пропустила знову на 86 хвилині, коли кутовий на лівому фланзі завершився подачею Педрі на дальню на голову Гарсії, за якою не пішов Трубін. І це вже 4:4 на табло, а грати залишалось чимало.

На останніх хвилинах зустрічі м’яч у центрі поля не тримався, і розв’язка настала на заключних секундах, коли "орли" виконували штрафний із лівого флангу, і допоки всі розбирались із падінням їхнього гравця в боротьбі, Ферран запустив передачу на правий фланг контратаки, де Рафінья познущався із захисника та Трубіна з ударом у ближній кут із меж штрафного. Не дивно, що після всіх цих подій гравців господарів було марно просити заспокоїтись.

У заключному турі лісабонська Бенфіка гратиме в гостях у туринського Ювентуса, тоді як каталонська Барселона прийматиме бергамаську Аталанту.Бенфіка —4:5Павлідіс, 2, 22, 30 (пен.), Араухо, 68 (авт.) — Левандовські, 13 (пен.), 78 (пен.), Рафінья, 64, 90+6, Гарсія, 86Трубін — Араужу, Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес (Баррейру, 61), Флорентіну, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Шельдеруп.Щесни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, Касадо (де Йонг, 62), Гаві (Фермін, 62) — Ямал, Левандовські, Рафінья.Попередження: Каррерас — Гаві, Кунде, де Йонг, Фермін