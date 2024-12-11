Жирона
0
Ліверпуль
1
10 грудня
19:45
Динамо Загреб
0
Селтік
0
10 грудня
19:45
РБ Лейпциг
2
Астон Вілла
3
10 грудня
22:00
Шахтар
1
Баварія
5
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Інтер
0
10 грудня
22:00
Брест
1
ПСВ
0
10 грудня
22:00
Аталанта
2
Реал Мадрид
3
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
0
ПСЖ
3
10 грудня
22:00
Брюгге
2
Спортінг Лісабон
1
10 грудня
22:00
Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Лілль
-
Штурм
-
11 грудня
19:45
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Мілан
-
Црвена Звезда
-
11 грудня
22:00
Феєнорд
-
Спарта Прага
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Аталанта
-
Штурм
-
21 січня
19:45
Монако
-
Астон Вілла
-
21 січня
19:45
Ліверпуль
-
Лілль
-
21 січня
22:00
Брюгге
-
Ювентус
-
21 січня
22:00
Црвена Звезда
-
ПСВ
-
21 січня
22:00
Бенфіка
-
Барселона
-
21 січня
22:00
Слован Братислава
-
Штутгарт
-
21 січня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
21 січня
22:00
Болонья
-
Боруссія Дортмунд
-
21 січня
22:00
РБ Лейпциг
-
Спортінг Лісабон
-
22 січня
19:45
Шахтар
-
Брест
-
22 січня
19:45
Феєнорд
-
Баварія
-
22 січня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Зальцбург
-
22 січня
22:00
Селтік
-
Янг Бойз
-
22 січня
22:00
ПСЖ
-
Манчестер Сіті
-
22 січня
22:00
Мілан
-
Жирона
-
22 січня
22:00
Спарта Прага
-
Інтер
-
22 січня
22:00
Арсенал
-
Динамо Загреб
-
22 січня
22:00

Брест — ПСВ 1:0 Відео гола та огляд матчу 10.12.2024

11 грудня 2024

Брест — ПСВ, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 10 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 французький Брест на власному полі обіграв нідерландський ПСВ.

Майбутній суперник донецького Шахтаря поступався за грою своїм опонентам у першому таймі, однак завершив його переможцем за рахунком на табло.

Після перерви тиск ПСВ виключно зростав, проте "пірати" втримались і навіть устигали проводити власні атаки у відповідь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брест — ПСВ у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Брест — ПСВ 1:0
Гол: Ле Кардіналь, 44

Брест: Бізот — Фернандес, Ле Кардіналь (Перейра Лаже, 56), Шардонне, Ндіай, Айдара — Дель Кастільо, Камара, Маньєтті, Думбія (Салах, 88) — Бальде (Діпо Сіма, 70)

ПСВ: Бенітес — Карсдорп (Корнеліс Марія Веерман, 46), Фламінго, Боскальї, Дамс (Ледезма, 46) — Сайбарі, Жуніор, Тілльман (Беренд Тіл, 84) — Бакайоко (Пепі, 73), де Йонг (Лосано, 73), Ланг

Попередження: Кардіналь, Кастільо, Шардонне — Дамс, Тілльман, Веерман.

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Брест - ПСВ, Getty Images 10 грудня 2024 Брест впорався з ПСВ
   