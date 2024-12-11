Брест — ПСВ 1:0 Відео гола та огляд матчу 10.12.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 10 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 французький Брест на власному полі обіграв нідерландський ПСВ.

Майбутній суперник донецького Шахтаря поступався за грою своїм опонентам у першому таймі, однак завершив його переможцем за рахунком на табло.

Після перерви тиск ПСВ виключно зростав, проте "пірати" втримались і навіть устигали проводити власні атаки у відповідь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брест — ПСВ у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Брест — ПСВ 1:0

Гол: Ле Кардіналь, 44

Брест: Бізот — Фернандес, Ле Кардіналь (Перейра Лаже, 56), Шардонне, Ндіай, Айдара — Дель Кастільо, Камара, Маньєтті, Думбія (Салах, 88) — Бальде (Діпо Сіма, 70)

ПСВ: Бенітес — Карсдорп (Корнеліс Марія Веерман, 46), Фламінго, Боскальї, Дамс (Ледезма, 46) — Сайбарі, Жуніор, Тілльман (Беренд Тіл, 84) — Бакайоко (Пепі, 73), де Йонг (Лосано, 73), Ланг

Попередження: Кардіналь, Кастільо, Шардонне — Дамс, Тілльман, Веерман.