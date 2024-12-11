Олісе: Не надто дивлюсь на турнірну таблицю

Півзахисник Баварії прокоментував перемогу над Шахтарем.

Напередодні в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія обіграла донецький Шахтар в Гельзенкірхені.

Шахтар — Баварія 1:5 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстера" Майкл Олісе прокоментував виступ власної команди.

"Ми пропустили рано, але швидко відреагували і зрівняли рахунок. Потім ми продовжили грати за нашим планом, і нас за це було винагороджено. Ми задоволені і будемо продовжувати грати далі, матч за матчем.

Я вважаю, що ми зіграли хорошу гру, дотримувалися того, що ми вміємо робити, і тактики наших тренерів, і це спрацювало, тому ми щасливі.

Я думаю, що коли ти граєш за системою, яка відповідає твоєму стилю гри, і в якій всі задоволені та отримують задоволення від гри, тоді просто виходиш і насолоджуєшся футболом, і не думаєш ні про що інше.

Ми просто намагаємось грати гру за грою. Я не надто дивлюсь на турнірну таблицю, ми просто граємо наші ігри і дивимось, куди цей шлях нас приведе", — заявив французький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме у нідерландського Феєнорда.