Шахтар встановив клубний рекорд відвідуваності в матчі Ліги чемпіонів проти Баварії

На Арені АуфШальке в Гельзенкірхені перебували понад 57 тисяч уболівальників.

Матч донецького Шахтаря проти мюнхенської Баварії у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 відвідали 57 079 уболівальників.

Зустріч приймала Арена АуфШальке в Гельзенкірхені. За даними офіційного сайту "гірників", вчора, 10 грудня 2024 року, було встановлено рекорд відвідуваності домашніх матчів за всю історію клубу. Попереднє досягнення датується 2 вересня 2012-го.

Тоді поєдинок УПЛ Шахтар — Динамо Київ (3:1) на Донбас Арені в Донецьку відвідали 53 423 глядачі.

Нагадаємо, донеччани поступилися Баварії з рахунком 5:1, розвалившись у ключових моментах в обороні.