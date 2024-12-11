Шахтар встановив клубний рекорд відвідуваності в матчі Ліги чемпіонів проти Баварії

Матч донецького Шахтаря проти мюнхенської Баварії у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 відвідали 57 079 уболівальників.
Зустріч приймала Арена АуфШальке в Гельзенкірхені. За даними офіційного сайту "гірників", вчора, 10 грудня 2024 року, було встановлено рекорд відвідуваності домашніх матчів за всю історію клубу. Попереднє досягнення датується 2 вересня 2012-го.
Тоді поєдинок УПЛ Шахтар — Динамо Київ (3:1) на Донбас Арені в Донецьку відвідали 53 423 глядачі.
Нагадаємо, донеччани поступилися Баварії з рахунком 5:1, розвалившись у ключових моментах в обороні.