Жирона
0
Ліверпуль
1
10 грудня
19:45
Динамо Загреб
0
Селтік
0
10 грудня
19:45
РБ Лейпциг
2
Астон Вілла
3
10 грудня
22:00
Шахтар
1
Баварія
5
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Інтер
0
10 грудня
22:00
Брест
1
ПСВ
0
10 грудня
22:00
Аталанта
2
Реал Мадрид
3
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
0
ПСЖ
3
10 грудня
22:00
Брюгге
2
Спортінг Лісабон
1
10 грудня
22:00
Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Лілль
-
Штурм
-
11 грудня
19:45
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Мілан
-
Црвена Звезда
-
11 грудня
22:00
Феєнорд
-
Спарта Прага
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Аталанта
-
Штурм
-
21 січня
19:45
Монако
-
Астон Вілла
-
21 січня
19:45
Ліверпуль
-
Лілль
-
21 січня
22:00
Брюгге
-
Ювентус
-
21 січня
22:00
Црвена Звезда
-
ПСВ
-
21 січня
22:00
Бенфіка
-
Барселона
-
21 січня
22:00
Слован Братислава
-
Штутгарт
-
21 січня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
21 січня
22:00
Болонья
-
Боруссія Дортмунд
-
21 січня
22:00
РБ Лейпциг
-
Спортінг Лісабон
-
22 січня
19:45
Шахтар
-
Брест
-
22 січня
19:45
Феєнорд
-
Баварія
-
22 січня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Зальцбург
-
22 січня
22:00
Селтік
-
Янг Бойз
-
22 січня
22:00
ПСЖ
-
Манчестер Сіті
-
22 січня
22:00
Мілан
-
Жирона
-
22 січня
22:00
Спарта Прага
-
Інтер
-
22 січня
22:00
Арсенал
-
Динамо Загреб
-
22 січня
22:00

Шахтар напомилявся на розгром від Баварії

10 грудня 2024

Шахтар — Баварія, фото ФК Шахтар Донецьк

Команда Маріно Пушича забила швидкий м'яч, але потім розвалилась у ключових моментах у обороні.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Шахтар — Баварія 1:5
Голи: Кевін, 5 — Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олісе, 70 (пен.), 90+3, Мусіала, 87

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Грам, Матвієнко — Бондаренко (Педріньйо, 77), Марлон (Криськів, 46), Судаков — Зубков (Невертон, 83), Сікан (Траоре, 46), Кевін (Егіналду, 76).

Баварія: Перец — Лаймер (Азну, 88), Упамекано, Кім Мін Дже (Даєр, 88), Геррейру (Бої, 65) — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала, Сане (Тель, 65) — Мюллер (Ібрагімович, 88).

Попередження: Криськів — Сане, Горецка
команди
Сюжет
   