Шахтар напомилявся на розгром від Баварії

Команда Маріно Пушича забила швидкий м'яч, але потім розвалилась у ключових моментах у обороні.

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Шахтар — Баварія 1:5

Голи: Кевін, 5 — Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олісе, 70 (пен.), 90+3, Мусіала, 87



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Грам, Матвієнко — Бондаренко (Педріньйо, 77), Марлон (Криськів, 46), Судаков — Зубков (Невертон, 83), Сікан (Траоре, 46), Кевін (Егіналду, 76).



Баварія: Перец — Лаймер (Азну, 88), Упамекано, Кім Мін Дже (Даєр, 88), Геррейру (Бої, 65) — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала, Сане (Тель, 65) — Мюллер (Ібрагімович, 88).



Попередження: Криськів — Сане, Горецка